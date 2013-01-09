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Сильные дожди парализовали движение в Тель-Авиве

09 января 2013 07:53
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Новости Израиля. Непогода практически полностью парализовала транспортное сообщение в деловом центре Израиля Тель-Авиве. В самом городе и на подъезде к нему образовались огромные пробки. На несколько часов из-за затопления было заблокировано автомобильное движение по нескольким трассам. Нарушено движение поездов, также закрыты несколько станций в пределах города.

Несколько десятков человек обратились за помощью. Власти опасаются, что из-за непрекращающихся дождей реки Аялон и Яркон выйдут из берегов, что может привести к подтоплению ряда жилых районов. Спасательные службы приведены в режим повышенной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наводнение # Фотофакт

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