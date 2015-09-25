Сафари по-белорусски: четверо жителей Гродно расстреляли благородного оленя в Свислочском районе

Новости Беларуси. Настоящее сафари со стрельбой устроили браконьеры в Гродненской области. В Свислочском районе четверо жителей областного центра на внедорожнике отправились на ночную охоту в лес.

Жертвой преступной компании стал благородный олень. Некоторое время браконьеры преследовали свою добычу на автомобиле, а затем расстреляли из ружей.

Ночное сафари оказалось настолько громким, что привлекло внимание пограничников. Белорусско-польские рубежи – всего в нескольких километрах от места ЧП. Именно стражи границы сообщили о происшествии инспекторам охраны животного и растительного мира, а затем помогали преследовать нарушителей закона. Молодые люди задержаны, несмотря на попытку скрыть улики своего преступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Ашаев, заместитель начальника Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

Они достали тушу оленя из багажника. А также, прихватив с собой два охотничьих ружья с патронами, попытались скрыться на поле. При этом два охотничьих ружья они спрятали в стоге сена. В дальнейшем были предприняты попытки к их задержанию, установлены их личности. На место была вызвана оперативно-следственно группа. По данному факту возбуждено уголовное дело.