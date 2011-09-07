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Руслан Салей звонил в «Динамо» (Минск) за 2 часа до авиакатастрофы

07 сентября 2011 15:03
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Белорусский защитник хоккейного клуба «Локомотив» (Ярославль) Руслан Салей хотел, чтобы на игре против минского «Динамо» присутствовали его родственники и сообщал об этом за два часа до катастрофы по телефону представителям белорусского ХК, рассказал журналистам в среду генеральный директор клуба «Динамо» (Минск) Алексей Торбин.«За два часа до вылета из Ярославля в Минск Салей звонил в клуб и просил билеты на матч для его родственников», - сказал Торбин.
# происшествия # Руслан Салей # Руслан Салей # ЯК-42. Трагедия ярославского Локомотива

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