Руслан Салей звонил в «Динамо» (Минск) за 2 часа до авиакатастрофы

Белорусский защитник хоккейного клуба «Локомотив» (Ярославль) Руслан Салей хотел, чтобы на игре против минского «Динамо» присутствовали его родственники и сообщал об этом за два часа до катастрофы по телефону представителям белорусского ХК, рассказал журналистам в среду генеральный директор клуба «Динамо» (Минск) Алексей Торбин.«За два часа до вылета из Ярославля в Минск Салей звонил в клуб и просил билеты на матч для его родственников», - сказал Торбин.