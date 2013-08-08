Россиянин устроил драку на борту белорусского самолёта. Рейс задержали

Новости Беларуси. Пьяный дебош на борту белорусского самолёта. В московский аэропорт «Домодедово» вернулся самолет авиакомпании «Белавиа», направлявшийся в Минск. Самолет вылетел около 10:20 по московскому времени и около 10:50 вернулся обратно.

Пьяный мужчина кричал, ругался, после чего затеял драку. Дебошира «обезвредили» пассажиры. После приземления борта, он передан полиции. Им оказался 32-летний уроженец Казани.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора «Белавиа»:

Самолет вернулся в «Домодедово», полиция производит оформление происшествия. В самое ближайшее время самолет продолжит следование по маршруту.



По уточнённым данным, самолёт уже вылетел в Минск. Его прибытия ожидают в белорусской столице в ближайшее время.



Михаил Малинин, руководитель представительства авиакомпании в Москве (в комментарии БЕЛТА):

Самолет вновь вылетел в 11.40 по московскому времени, и его прибытие ожидается в ближайшее время в Минске.

Олег Щуплик более 30 лет за штурвалом самолета. Различные направления, разные пассажиры, но за безопасность каждого из них он в ответе. Этот рейс «Минск — Москва» не предвещал ничего необычного. Полоса взлета определена, машина — в полном порядке. Только сейчас, будучи на земле, капитан воздушного корабля по-мужски сдержано говорит о том, что сегодня случилось в небе.

Олег Щуплик, командир экипажа рейса 984 «Москва-Минск» Национальной авиакомпании «Белавиа»:

В кабину поступила команда о необычном и, так сказать, агрессивном поведении одного из пассажиров. Была дана команда, что мы немедленно возвращаемся в аэропорт, и, по мере возможности, было объявлено пассажирам.

Бортпроводники Наталья Шах и Татьяна Радкевич сам момент драки в салоне не застали. Все произошло мгновенно. 32-летний уроженец Казани, как позже рассказали пассажиры, вел себя совершенно неадекватно: бросался на окружающих с кулаками, ругался.

Наталья Шах, старший бортпроводник экипажа рейса 984 «Москва-Минск» Национальной авиакомпании «Белавиа»:

Вся ситуация произошла после набора высоты, мы только взлетели, многочисленные вызовы поступили из эконом-класса, пассажиры привлекали к себе внимание.

Татьяна Радкевич, бортпроводник экипажа рейса 984 «Москва-Минск» Национальной авиакомпании «Белавиа»:

Крики, паника пассажиров. Потом мы увидели, что одни из пассажиров уложил на пол нарушителя, держал его руки за спиной.

Рейс 984 «Москва–Минск», вылетевший из Домодедово в 10.19, в 10.45 вернулся обратно. Его встречали транспортные полицейские. Правонарушителя тут же доставили в дежурную часть.

Валерия Домашенко, сотрудник пресс-службы управления на транспорте МДВ России по ЦФО (по телефону):

После посадки самолета транспортные полицейские доставили нарушителя в дежурную часть. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

133 пассажира остались на борту. Медицинская помощь никому не понадобилась, хотя всем пришлось изрядно понервничать. Двое отказались от повторного взлета. Такой инцидент в самолете «Белавиа» впервые.

К слову, на рейсах нашей авиакомпании строго запрещено употреблять спиртное.

Ирина Баранова, пресс-секретарь Национальной авиакомпании «Белавиа»:

Мы стараемся не пускать на борт пассажиров, которые проявляют какую-то агрессию или ведут себя неадекватно. Пассажир возместит расходы Национальной авиакомпании за дополнительную посадку и взлет, и наземное обслуживание в аэропорту Москвы

Дмитрий Харитончик, депутат палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я считаю, что наказание и мера ответственности должна быть адекватная. На самом деле, стоит пересмотреть ужесточение существующего законодательства.

Эта история с дебошем может закончится для жителя Казани тюремным сроком. Пока идет разбирательство, впереди - суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не первый случай неадекватного поведения нетрезвых россиян на борту самолётов. Напомним, 11 января бизнесмен из Саратова устроил пьяный дебош на борту летящего в Египет самолета. Кабалов избил стюарда, угрожал пассажирам. После инцидента хулиган скрылся и был объявлен в международный розыск. Задержали мужчину под Гродно. Ему предъявлено обвинение по статьям 30, 211 («Покушение на угон воздушного судна») и статье 115 Уголовного кодекса России («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).