Расчлененный труп 53-летнего минчанина нашли в лесопарковой зоне Заводского района, подозреваемый задержан

Новости Беларуси. Дружеская посиделка в Минске закончилась жестоким убийством. Обезображенное тело 53-летнего минчанина обнаружили утром 15 сентября в лесопарковой зоне Заводского района.

В кострище неподалеку обнаружены личные вещи погибшего, а точнее, их фрагменты.

Следственный комитет Беларуси:

Установлено, что 53-летнего мужчину, во время ссоры после совместного распития спиртных напитков, ножом в сердце убил житель Гродненской области, 1961 г.р. Преступление произошло в одной из квартир Заводского района. Труп пролежал в квартире несколько дней, после чего, с целью сокрытия следов преступления, злоумышленник расчленил его и вынес в лесной массив, а личные вещи сжег.

Подозреваемый в совершении зверского преступления задержан.

Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. А это значит, что за решеткой убийца может провести до 15 лет.

Подробности еще одного жестокого убийства, произошедшего прошлым летом, шокировали общественность. 15 лет колонии усиленного режима. Суд вынес приговор убийце минской лучницы. Бывший муж Анны Сердечкиной получил максимальный тюремный срок по статье «Умышленное убийство». Напомним, 27-летняя девушка пропала 12 августа 2013 года. О ее пропаже в милицию заявил обвиняемый. В ходе следствия Константин Козлов сознался в содеянном. Спустя неделю останки тела девушки нашли в Цнянском водохранилище. Подробности трагедии вы узнаете из видео.