Работник российской прокуратуры, сбивший насмерть пешеходов, все ещё находится на свободе

В России расследуют обстоятельства ЧП с участием прокурорского работника. В Забайкалье в результате ДТП он сбил пятерых человек, трое из которых погибли на месте.

Согласно данным экспертизы, алкоголя в крови подозреваемого оказалось втрое выше нормы. Ранее же сообщалось, что прокурор Чернышевского района, выезжавший на место аварии, заявил об отсутствии у своего помощника внешних признаков алкогольного опьянения.

Выяснилось также, что 23-летний Максим Скубьев вообще не имеет водительских прав. Однако, пользуясь служебным положением, он часто садился за руль.

По уточненным данным, ДТП произошло на трассе Чита-Хабаровск 17 июля. Старший помощник прокурора Скубьев наехал на группу молодых людей, стоявших на обочине. Виновник ДТП все ещё находится на свободе: решение о его задержании, или избрании другой меры пресечения не принято даже спустя трое суток.