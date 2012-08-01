Пять женщин пропали в Гомеле и Гомельской области в последние дни июля

Новости Беларуси. 30 июля в милицию обратилась жительница из деревни Средняя Рута Петриковского района с заявлением о пропаже соседки, которая находилась в отпуске по уходу за ребёнком. Женщина сообщила, что молодая мать (1982 года рожд.) уехала в Петриков 26 июля. С тех пор о ней ничего не известно.

В этот же день, 30 июля, в милицию обратился житель города Светлогорск. Его жена, 1983 года рождения, находившаяся в отпуске по уходу за ребёнком, 24 июля в 12.00 ушла из дома и не вернулась. О ней также до сих пор ничего не известно.

Ещё об одной пропаже стало известно 30 июля в Гомеле. Молодой человек написал заявление об исчезновении своей 19-летней сожительницы.

Также 30 июля поступило заявление от директора ГПТУ-179 города Гомеля. Он просил оказать помощь в розыске 19-летней выпускницы, которая 29 июня после окончания обучения в училище по распределению была направлена в КСУП «Тепличное». Девушке было выделено место в общежитии. Однако на работу она не прибыла, и в общежитии не проживает.

Интересен и тот факт, что 27 июля уже 5-ая пропавшая самовольно ушла из отделения челюстно-лицевой хирургии Гомельской областной клинической больницы. 30 июля о происшествии в милицию заявил дежурный врач. Местонахождение девушки 1981 года рождения не установлено, сообщает ctv.by со ссылкой на пресс-службу УВД Гомельского облисполкома.



