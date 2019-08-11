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Пропускал пешехода. На трассе М1 в Mitsubishi врезался грузовик Iveco

11 августа 2019 09:29
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Новости Беларуси. 11 августа примерно в восемь утра на трассе М1 произошла авария со смертельным исходом.

Как сообщает МВД Беларуси, 41-летний житель Минской области за рулём Mitsubishi на 150 км автодороги остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить человека.

Пропускал пешехода. На трассе М1 в Mitsubishi врезался грузовик Iveco-1

Фото: МВД Беларуси

В этот момент в машину врезался грузовик Iveco на польской регистрации, которым управлял 48-летний житель Бреста.

Пропускал пешехода. На трассе М1 в Mitsubishi врезался грузовик Iveco-4

Фото: МВД Беларуси

В ДТП погиб водитель грузовика. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, а также СОГ.

Пропускал пешехода. На трассе М1 в Mitsubishi врезался грузовик Iveco-7

Фото: МВД Беларуси

На неделе в Ивьевском районе столкнулись DAF и Mercedes-Benz Sprinter.

Пострадали водитель и пассажиры микроавтобуса – подробнее здесь.

# Авария в Брестской области # происшествия

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