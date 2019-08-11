Пропускал пешехода. На трассе М1 в Mitsubishi врезался грузовик Iveco

Новости Беларуси. 11 августа примерно в восемь утра на трассе М1 произошла авария со смертельным исходом. Как сообщает МВД Беларуси, 41-летний житель Минской области за рулём Mitsubishi на 150 км автодороги остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить человека.

Фото: МВД Беларуси

В этот момент в машину врезался грузовик Iveco на польской регистрации, которым управлял 48-летний житель Бреста.

Фото: МВД Беларуси

В ДТП погиб водитель грузовика. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, а также СОГ.

Фото: МВД Беларуси