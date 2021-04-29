Пропавший 13-летний мальчик найден спустя двое суток

Новости Беларуси. История 13-летнего Максима Потапчука, поиски которого продолжались на протяжении двух суток в Каменецком районе, со счастливым концом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мальчик жив, здоров и уже дома с родителями.

Напомним, накануне мы сообщали, что ребенок ушел из школы после занятий 27 апреля и пропал. Поиски начались с ночи. На следующий день свидетели видели парня в деревне, что в 20 километрах от райцентра. Добровольцы начали прочесывать лес. 13-летний мальчик больше суток не выходит на связь с родными. В Каменецком районе ищут пропавшего школьника