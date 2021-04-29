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Пропавший 13-летний мальчик найден спустя двое суток

29 апреля 2021 12:17
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Новости Беларуси. История 13-летнего Максима Потапчука, поиски которого продолжались на протяжении двух суток в Каменецком районе, со счастливым концом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мальчик жив, здоров и уже дома с родителями.

Пропавший 13-летний мальчик найден спустя двое суток-1

Напомним, накануне мы сообщали, что ребенок ушел из школы после занятий 27 апреля и пропал. Поиски начались с ночи. На следующий день свидетели видели парня в деревне, что в 20 километрах от райцентра. Добровольцы начали прочесывать лес.

13-летний мальчик больше суток не выходит на связь с родными. В Каменецком районе ищут пропавшего школьника

Пропавший 13-летний мальчик найден спустя двое суток-4

За сутки к поискам подключились больше сотни человек. Это волонтеры, спасатели и пограничники. Как оказалось, мальчик не пропал без вести, а просто прятался от взрослых. Обнаружили его как раз в радиусе поиска. Школьника передали родителям. Дальше с ним будут работать психологи.

# Пропавшие люди # происшествия # Максим Потапчук # Фотофакт

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