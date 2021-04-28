13-летний мальчик больше суток не выходит на связь с родными. В Каменецком районе ищут пропавшего школьника

Новости Беларуси. В Каменецком районе пропал школьник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13-летний мальчик больше суток не выходит на связь с родными. Активный поиск продолжается с ночи, но результатов по-прежнему нет. Кроме милиции, ребенка ищут спасатели и волонтеры. Наша съемочная группа не осталась в стороне – репортаж Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

13-летний Максим Потапчук, как обычно, около двух выйдет из школы, но в этот день мальчик домой так и не попадет. Уже около полуночи поисковый отряд «Ангел» получит тревожный сигнал «красный щит». Это значит самое страшное – пропал ребенок.

Волонтеры создали ориентировки. Рост около 155 сантиметров, глаза голубые, волосы темно-русые. Синяя куртка и рюкзак с надписью. Но поиск по горячим следам в первую ночь результата не дал.

Еще один важный пункт в листовке: «может передвигаться на попутках». По словам волонтеров, неудачные попытки сбежать у Максима, к сожалению, уже были. Да и от милиции поступает новая вводная: свидетели видели парня в районе деревни Пашуки, что в 20 километрах от райцентра. Здесь разворачивается оперативный штаб.

Антон Сивуда, начальник службы поисково-спасательных работ и пожаротушения Брестского областного управления МЧС:

Стало известно, что его видели здесь, в близлежащей деревне вчера вечером. Предполагаемое его движение было в сторону деревни Каменюки. Потом было принято решение о прочесывании лесного массива вдоль дороги, по которой он предположительно двигался вчера.

Всю площадь для поиска – а это пойма реки и лес – разбили для удобства на квадраты. Каждый исследуют спасатели, волонтеры и пограничники. Делятся в группы по два. Есть вероятность, что мальчик не отзовется на крик.

Здесь поле, то есть здесь, по сути, мы можем до поля выйти. Здесь до поля прочесать и здесь до полевой дороги. И сразу вот эти два квадрата мы прочешем.

За 2020 год специальный отряд МЧС отыскал и спас 35 человек, в том числе семерых детей. В распоряжении отряда квадроцикл для пересеченной местности, рации, навигаторы. Глазами с воздуха становится квадрокоптер.

Антон Сивуда:

Его запускают по маршруту. Он летит, делает фотографии. Потом все их сбрасывают в интернет и добровольцы – есть там целая группа, которая этим занимается – эти фотографии отсматривают и приближают. Потому что с большой высоты можно легко перепутать с корягой. Сейчас мы будем осуществлять визуальный поиск. Квадрокоптер оснащен тепловизионной камерой. Она позволяет видеть не столько температуру, сколько градиент температуры, то есть разницу.

К вечеру число присоединившихся к поиску достигло почти сотни человек. Часть осматривают территорию, где видели ребенка в последний раз. Другие неравнодушные отрабатывают город и делятся информацией в социальных сетях. Волонтеры воссоздают маршрут Максима.

Андрей Несюк, старший группы поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Определение маршрута, то есть найти точку. После этого мы начинаем обходить все близлежащие организации, где есть камеры наружные. И просим не предоставить, а просим изучить видеоматериал: был ли этот человек, проходил, куда направлялся. Если нет, то чтобы мы знали, что он здесь не проходил. Чтобы сузить объемы поиска. И так отрабатываем постепенно. Недавно были поиски ребенка с аутизмом – и да, отследили по камерам, нашли.