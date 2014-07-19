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Продолжаются поиски белоруски, нелегально попавшей в Сектор Газа через тоннели контрабандистов

19 июля 2014 14:25
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Новости Беларуси. Продолжаются поиски белоруски, выехавшей из Сектора Газа, где проходит силовая операция. Ее родственники сообщают, что связь пропала после того, как она вместе с группой россиян и украинцев покинула опасную зону.

Предположительно, нашу соотечественницу могли задержать египетские пограничники. Дело в том, что 68-летняя белоруска попала в Сектор Газа нелегально, через подземные  тоннели контрабандистов, поэтому в ее паспорте нет нужных штампов.

Посольство Беларуси в Египте контролирует ситуацию и оказывает максимально возможную помощь в поисках пропавшей женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пропавшие люди

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