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Природные катаклизмы в Италии: вслед за штормом пришло наводнение и торнадо. Есть погибшие

03 декабря 2013 06:46
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Новости Италии. Непогода проверяет на прочность жителей Италии. Вслед за разрушительным штормом «Клеопатра», унесшем жизни 16 человек, на центр и юг Италии обрушились ливни, которые стали причиной наводнения. Ряд рек уже вышел из берегов, затоплены километры дорог. Улицы превратились в настоящие венецианские каналы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно о гибели двух человек. Сотни эвакуированы. Еще около полутора тысяч могут покинуть свои дома в ближайшее время. А на юго-востоке страны возникло редкое для этих мест явление – торнадо.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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