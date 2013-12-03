Природные катаклизмы в Италии: вслед за штормом пришло наводнение и торнадо. Есть погибшие

Новости Италии. Непогода проверяет на прочность жителей Италии. Вслед за разрушительным штормом «Клеопатра», унесшем жизни 16 человек, на центр и юг Италии обрушились ливни, которые стали причиной наводнения. Ряд рек уже вышел из берегов, затоплены километры дорог. Улицы превратились в настоящие венецианские каналы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно о гибели двух человек. Сотни эвакуированы. Еще около полутора тысяч могут покинуть свои дома в ближайшее время. А на юго-востоке страны возникло редкое для этих мест явление – торнадо.