Президент Ингушетии ранен при покушении

Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался около 8.20 по московскому времени, когда мимо него по трассе «Кавказ» проезжала колонна президента Ингушетии.

Юнус-Бек Евкуров госпитализирован в республиканскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время идет операция. Из Москвы вылетела бригада врачей. На месте теракта работает следственная группа. Из Москвы вылетела также группа опытных криминалистов для расследования преступления.

В пресс-службе МВД Ингушетии подтвердили, что в результате взрыва ранения получил президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, его младший брат Увайс и один из охранников. Они все госпитализированы.

Евкуров был утвержден президентом Ингушетии 31 октября 2008 года, сменив на этом посту Мурата Зязикова. Ранее он служил заместителем начальника разведывательного управления Приволжско-Уральского военного округа (Екатеринбург).