Пожизненные сроки и 12 лет тюрьмы: вынесен приговор по делу о двойном заказном убийстве

Новости Беларуси. Минский городской суд вынес приговор по делу о двойном заказном убийстве. Так, исполнители получили пожизненные сроки. В то время как прокурор настаивал на исключительной мере наказания. Заказчица – 27-летняя минчанка – получила 12 лет тюрьмы. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Общая сумма компенсации пострадавшим составила 270 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавшая:

Я бы пожелала строгого режима, потому что это слишком мягко для них. За такое жестокое убийство, так расправились с человеком. Это никогда не забудется, такой удар.

Трагедия произошла в декабре 2015 года. В ходе следствия выяснилось, что минчанка заплатила деньги наемникам, чтобы те избили новую спутницу ее бывшего друга. Выполняя заказ, обвиняемые отошли от оговоренного плана. Нападавшие нанесли молодому человеку порядка 50 ударов ножом, девушке – более 30.

Установлено, что за несколько дней до этого обвиняемые успели совершить разбойное нападение в Минском районе и убили пожилого мужчину. Суд также учел и этот факт.