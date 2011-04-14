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Потерпевшим и семьям погибших в результате теракта на станции метро «Октябрьская» выплатят страховое возмещение: от 300 до 3000 евро

14 апреля 2011 17:10
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Его размер будет зависеть от степени тяжести вреда, причиненного жизни или здоровью пострадавших, которая устанавливается Государственной службой судебно-медицинских экспертиз.

Так, за тяжкое телесное повреждение или смерть выплатят 3000 евро, за менее тяжкое телесное повреждение – 1800 евро, за легкое телесное повреждение, повлекшее за собой кратковременное расстройство здоровья, – 600 евро, за легкое телесное повреждение, не повлекшее за собой расстройство здоровья, – 300 евро.

Геннадий Мицкевич, генеральный директор Белорусской государственной страховой компании «Белэксимгарант»:
Для оперативного решения вопросов по выплате страхового возмещения специалисты «Белэксимгаранта» работают в специально созданной комиссии при Мингорисполкоме по получению материальной помощи пострадавшим. Не нужно никуда кроме обращаться – ни в метрополитен, ни в страховую компанию. Мы будем работать в составе этой комиссии и принимать заявлении от пострадавших или родственников погибших.

# происшествия # Теракт в минском метро 11 апреля

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