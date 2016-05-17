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Покатались на тележке из магазина по проспекту Независимости, а после крушили на парковке авто

17 мая 2016 12:52
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Новости Беларуси. Ночью молодые люди зашли в магазин, расположенный на проспекте Независимости. Купили две двухлитровые бутылки пива. И, выходя из магазина, прихватили с собой тележку.

Ольга Кутько, пресс-офицер Первомайского РУВД:
После этого парни, видимо, решили немного повеселиться и прокатиться на тележке по проспекту. Двое из них сели в «транспортное средство», а третий был за водителя – катил тележку. Стоит отметить, что парни старались соблюдать правила движения, и останавливались на красный свет светофора, на зеленый – движение продолжали.

В какой-то момент компания свернула на Волгоградскую.

Там молодые люди остановились на парковке и стали крушить автомобили. Руками и ногами били по капотам, оставляя на машинах вмятины и царапины. После чего компания скрылась во дворах.

Милиция просит свидетелей этих событий обратиться в Первомайское РУВД Минска по телефонам 8 (017) 280-02-02, 8 (029) 877-81-89. Конфиденциальность гарантируют.

# происшествия # Хулиганство # Ольга Кутько

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