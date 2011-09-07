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Под Ярославлем разбился самолет с хоккеистами «Локомотива». Как минимум, 36 человек погибли, один пострадал

07 сентября 2011 13:10
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Як-42 следовал из Ярославля в Минск, упал в 2 км от аэропорта и развалился на части, сообщают российские Интернет-ресурсы.

Самолет разбился в 16.03 по московскому времени, не долетев 2 км до аэропорта «Туношна». На место выехали сотрудники следственного управления на транспорте.

В то же время Росавиация сообщает о 34 погибших и троих выживших, они находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщают очевидцы с места трагедии, самолет представляет собой груду обгоревшего железа.

Команда летела в Минск, чтобы принять участие в первом матче 4-го сезона КХЛ. В составе ярославского «Локомотива» выступали большое количество звезд хоккея, среди которых белорусы Руслан Салей и Сергей Остапчук,  форварды Йозеф Вашичек, Павол Демитра, вратарь Стефан Лив, защитник Карлис Скрастиньш и другие.

# происшествия # ЯК-42. Трагедия ярославского Локомотива

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