Под Минском потерпел крушение воздушный шар

В районе деревни Сёмково Минского района из-за резкого усиления ветра летательный аппарат зацепился за один из домов, в результате чего из корзины на землю выпали двое из четверых совершавших полет людей. Они погибли. Затем, шар резко начал терять высоту, и рухнул на землю. В результате удара один за другим стали взрываться баллоны с газом. Уже известно, что на воздушном шаре летела семья из трех человек – муж, жена и их дочь, а также инструктор. Он и ребенок с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу скорой медицинской помощи. По информации врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает.