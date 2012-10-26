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Под Гродно водитель несколько километров ехал по трассе на пылающей машине

26 октября 2012 07:46
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Новости Беларуси. В ночь с 22 на 23 октября около полуночи на трассе Кульшичи – Волпа, возле деревни Кульшичи в Гродненской области произошло возгорание фуры Renault. Автомобиль следовал  в направлении белорусско-польской границы без груза. Поначалу водитель возгорания не заметил и проехал на горящем авто несколько километров.

В результате пожара кабина автомобиля  уничтожена полностью, поврежден прицеп. К счастью, водитель не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Чаще всего, возгорание транспортных средств происходит по причине короткого замыкания электропроводки. Между тем, МЧС констатирует снижение числа возгораний транспортных средств по сравнению с прошлым годом.

# происшествия # Пожар

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