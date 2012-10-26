Под Гродно водитель несколько километров ехал по трассе на пылающей машине

Новости Беларуси. В ночь с 22 на 23 октября около полуночи на трассе Кульшичи – Волпа, возле деревни Кульшичи в Гродненской области произошло возгорание фуры Renault. Автомобиль следовал в направлении белорусско-польской границы без груза. Поначалу водитель возгорания не заметил и проехал на горящем авто несколько километров.

В результате пожара кабина автомобиля уничтожена полностью, поврежден прицеп. К счастью, водитель не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Чаще всего, возгорание транспортных средств происходит по причине короткого замыкания электропроводки. Между тем, МЧС констатирует снижение числа возгораний транспортных средств по сравнению с прошлым годом.