Под Бобруйском при лобовом столкновении Opel и ВАЗ погиб один человек
Новости Беларуси. 5 декабря примерно в полдевятого утра в Бобруйском районе случилась смертельная авария.
Как сообщает УГАИ УВД Могилёвского облисполкома, происшествие имело место на 217 км трассы Р-43. Во время движения Opel Astra оказалась на встречной полосе, где врезалась в машину «ВАЗ».
Фото: УГАИ УВД Могилёвского облисполкома
В результате лобового столкновения водитель ВАЗа погиб, ехавшая вместе с ним пассажирка получила травмы.
Устанавливаются обстоятельства ДТП.
Фото: УГАИ УВД Могилёвского облисполкома
Зимой 2018 года в Шарковщинском районе при столкновении с грузовиком погиб водитель Opel.
Тело погибшего извлекали спасатели – подробнее здесь.