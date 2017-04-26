«Почувствовали толчок, и в следующую минуту автобус полетел в кювет»: директор турфирмы об аварии в Польше

Новости Беларуси. Большинство белорусских туристов, которые пострадали в результате аварии в Польше, уже вернулись в Беларусь. Автобус с пассажирами 26 апреля в начале четвертого утра прибыл в пункт пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе.

Напомним, экскурсионный автобус, на борту которого находилось больше 40 белорусов, перевернулся недалеко от населенного пункта Завада. Всего пострадали 17 человек. Всем оказана медицинская помощь. 8 пассажиров до сих пор остаются в польской больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное, травмы не серьезные. Они будут доставлены домой на днях после завершения обследований. В турфирме рассказали, что по возвращению в Беларусь люди получат денежную компенсацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.