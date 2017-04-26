Белорусским туристам, пострадавшим в аварии в Польше, выплатят денежную компенсацию

Новости Беларуси. Большинство белорусских туристов, которые пострадали в результате аварии в Польше, уже вернулись в Беларусь. Автобус с пассажирами 26 апреля в начале четвертого утра прибыл в пункт пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автобус с туристами на границе ждали уже с вечера, для него был выделен отдельный канал. Процедура оформления заняла считанные минуты – все понимали состояние пассажиров.
Галина Буро, СТВ:
На часах 3 ночи – это время долгожданного возвращения домой. За туристами из Гродно был выслан дополнительный автобус, но на границу он вернулся со свободными местами. 8 человек остались в польской больнице. Остальные благополучно ступили на родную землю.
Несмотря на глубокую ночь и проливной дождь, в городе туристов с нетерпением ожидали родные и коллеги. Из автобуса уставшие пассажиры выходят осторожно, ведь многие получили травмы в аварии.
Светлана Екимова, директор турфирмы:
Произошла авария на совершенно ровной дороге. Одна секунда – и автобус летит в кювет. Что конкретно произошло, разбираются сейчас польские специалисты. Пока ответа на этот вопрос нам так и не дали. Трудно сказать, потому что большая часть группы спала. Мы ничего не видели, почувствовали толчок, и в следующую минуту автобус полетел в кювет.
Александр Громов, пострадавший турист:
Лучше всего мне запомнилось, как мы из него выбирались. Двумя путями: через переднее стекло и через верхний люк.
32 пассажира оказались коллегами. От предприятия для них на большие выходные организовали тур в Прагу. Экскурсия прошла удачно, вот только дорога домой обернулась кошмаром. Среди тех, кто все это время помогал и поддерживал, в том числе и коллеги.
Андрей Леуто, сотрудник торгового предприятия Гродно:
Сразу интересовались, с родственниками связывались, успокаивали, что все нормально, что все хорошо. Слава Богу, что все живы – это самое главное.
Владимир Сычевский, директор торгового предприятия Гродно:
Отправить последнего сотрудника, коллегу отдыхать, тогда можно считать, что вопрос завершен до окончания. Хотя у нас еще остались люди в Республике Польша. Надеюсь, что завтра мы уже получим более конкретную информацию, и они тоже прибудут домой.
Все пассажиры были обследованы польскими медиками. Прибытие дополнительного автобуса люди ожидали на трассе в специальных палатках. А потом не хотели уезжать без коллег, которых увезли в больницу. В ближайшее время туристам выплатят денежную компенсацию по страховке. Поврежденный автобус останется в Польше до окончания экспертизы. Тогда и будут озвучены вероятные причины ДТП.