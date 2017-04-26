Белорусским туристам, пострадавшим в аварии в Польше, выплатят денежную компенсацию

Новости Беларуси. Большинство белорусских туристов, которые пострадали в результате аварии в Польше, уже вернулись в Беларусь. Автобус с пассажирами 26 апреля в начале четвертого утра прибыл в пункт пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус с туристами на границе ждали уже с вечера, для него был выделен отдельный канал. Процедура оформления заняла считанные минуты – все понимали состояние пассажиров.

Галина Буро, СТВ:

На часах 3 ночи – это время долгожданного возвращения домой. За туристами из Гродно был выслан дополнительный автобус, но на границу он вернулся со свободными местами. 8 человек остались в польской больнице. Остальные благополучно ступили на родную землю.

Несмотря на глубокую ночь и проливной дождь, в городе туристов с нетерпением ожидали родные и коллеги. Из автобуса уставшие пассажиры выходят осторожно, ведь многие получили травмы в аварии.