По делу о взрыве в минском метро задержаны 5 человек

Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального прокурора — начальник следственного управления Генпрокуратуры Андрей Швед.

В отношении двоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Это непосредственный исполнитель террористического акта и одно лицо, которое оказывало ему содействие.

На данный момент установлено место изготовления взрывчатки. Как заявил заместитель генпрокурора, на 100% можно утверждать, что способ взрыва был радиоуправляемым, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Швед, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь, руководитель следственной группы:

Мы установили место, где изготавливались взрывчатые вещества и бомба, которая была приведена в действие террористом на станции метро «Октябрьская». В месте изготовления этой бомбы обнаружены улики, то есть элементы, фрагменты, детали и так далее, которые в совокупности указывают на то, каким образом, в какое время и из каких материалов изготавливалось взрывное устройство, которое было приведено в действие террористом.

Сегодня уверенно могу сказать, что способ взрыва был радиоуправляемым.