«Перекал» печи привел к двум пожарам в Гомельской области: МЧС напоминает о правилах безопасности

Новости Беларуси. В такие морозные дни опасность подстерегает не только на улице. Соблазн натопить дом как следует привел к двум пожарам в Гомельской области. Оба возгорания связаны с так называемым «перекалом» печи.

Поэтому, несмотря на праздничные дни, комиссии МЧС продолжают рейды по частному сектору и еще раз напоминают: прогревать дом достаточно два раза в день, а не постоянно. Иначе риск пожара увеличивается в разы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Мелешкин, первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:

Мы здесь очень активно работаем, гражданам говорим, что печь надо топить в такие сильные морозы не то, что постоянно, а надо кратковременно, 2-3 часа, и за 2-3 часа до сна. Но перетапливать, потому что перекалы имеют место, выявляются трещины, что, соответственно, способствует выходу лучистой энергии, возникновению пожара.

Медики и спасатели призывают всех быть внимательными и соблюдать правила нахождения на морозе. По прогнозам синоптиков, морозы пойдут на убыль только на следующей неделе.