Ограбление по-голливудски в белорусской деревне

Средь бела дня в посёлке Стайки Оршанского района ограблено отделение сберегательного банка.

По предварительным данным преступники завладели суммой в 19 миллионов рублей. Злоумышленники объявлены в розыск, но пока находятся на свободе.

В деревне Стайки двадцатые числа - дни зарплаты и пенсии. За получкой в банк люди обычно приходят после приезда инкассаторской машины. Так было и в этом месяце, только вот денег получить не удалось. На кассира напали злоумышленники.

В Стайковское отделение банка ежемесячно поступает около 19 миллионов белорусских рублей. Получатели этих денег - аграрии, педагоги и железнодорожники местной станции. Именно путевой обходчик первым нашёл пострадавшего кассира. Жизнь кассира сейчас вне опасности. Правда, женщина пока в больнице. Разглядеть нападавшего она не смогла. Следствие и местные жители гадают - кто же мог совершить столь дерзкое преступление.

Кстати, зарплату жители Стаек получат несмотря не на что. В сбербанке пообещали, что выплатят ее через день-другой. А вот поимка преступников пока под вопросом. Следствие по факту преступления идёт полным ходом. Оперативниками прорабатываются сразу несколько версий. С прессой, правда, правоохранители ими не делятся. Достоверно известно лишь то, что в случае поимки преступников, их ожидает до 15 лет заключения.

