Ограблен дом основателя компании Apple Стива Джобса в Калифорнии

Новости США. В Пало-Альто (Калифорния) ограблен дом Стива Джобса. Основатель компании Apple Стив Джобс скончался от рака в октябре 2011 года. Ему было 56 лет. В ограбленном доме Джобс прожил последние годы своей жизни.

Сумма похищенных вещей, среди которых кошелек, водительское удостоверение Джобса, бриллиантовое колье и сережки, дорогие часы, а также компьютеры, телефоны и планшеты фирмы Apple превышает $60 тыс. Преступление было совершено 17 июля, однако полиция сообщила об инциденте только сейчас.



По подозрению в совершении ограбления полицией задержан 35-летний житель Калифорнии Карим Макфарлин. Злоумышленник смог продать некоторую часть украденных вещей, однако неизвестно, все ли они принадлежали экс-главе Apple, возможно, среди них были вещи, похищенные из других домов. По предварительным данным Кариму грозит семь лет тюремного заключения. Сотрудники правоохранительных органов допускают тот факт, что преступник не знал, кому принадлежит обокраденный им дом.

Скотт Цуи, представитель прокуратуры:

Мы считаем, что изначально преступник не планировал ограбить именно дом Джобса. Однако, войдя внутрь, вор, возможно, осознал, что это необычный дом.

Справка ctv.by

Стив Джобс – один из основателей всемирно известной компании Apple. Его называли революционером в мире персональных компьютеров. В 1985-м году покинул родную компанию из-за конфликта с советом директоров и основал компанию NeXT. Через год основал компанию компьютерной графики Pixar и завладел контрольным пакетом акций (50,1 %). В середине 90-х годов позиции Apple пошатнулись, компания пребывала на грани банкротства. Тогда Джобс вернулся к управлению своим детищем и через несколько лет превратил Apple в прибыльное предприятие.