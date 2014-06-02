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Наводнение в Сибири: 1 человек погиб, эвакуированы свыше 23 тысяч, подтоплены 60 населенных пунктов

02 июня 2014 10:23
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Новости России. Паводки в Сибири вынудили покинуть свои дома свыше 23 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация остается в Алтайском крае. Воды от Бийска сейчас спускаются вниз к Барнаулу. Из пригорода уже начали эвакуировать население.

На данный момент в Алтайском крае остаются подтопленными 60 населенных пунктов. В результате разгула стихии разрушено 15 мостов, затопленными оказались и некоторые участки автомагистралей.

По последним данным, жертвой паводков стал один человек. Еще 5 числятся пропавшими без вести. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий задействованы лодки, авиация и специальная техника.

Причиной половодья на реках стали обильные дожди: за несколько суток в регионе выпала двойная норма осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Наводнение в России

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