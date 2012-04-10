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На улице Некрасова в Минске загорелся подвал жилого дома

10 апреля 2012 07:45
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Новости Беларуси. Пожар в центре Минска. Накануне поздно вечером в службу МЧС от жильцов шестиэтажного жилого дома по улице Некрасова поступило сообщение о задымлении в подъезде. Когда спасатели прибыли на место, по внешним признакам ничего не наблюдалось. В ходе разведки пожарные установили, что произошло загорание ветоши в подвале, который был закрыт.

Сотрудники МЧС бензорезом вскрыли дверь и спасли троих человек – двух мужчин и женщину. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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