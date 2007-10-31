На Могилевшине угнали трактор

Международное турне из Беларуси в Россию на тракторе собирались совершить преступники в Мстиславском районе.

В СПК "Вихра" они напали на сторожа мехдвора, сковали его наручниками и угнали трактор. Правоохранители приграничья утверждают - случай далеко не единичный. Наоборот, с целью продажи из Беларуси все чаще везут краденный металл, домашний скот, а теперь еще и сельхозтехнику.

С международной преступностью мелких масштабов в приграничье знакомы хорошо. Сводки Мстиславского РОВД так и пестрят сообщениями об угнанном в Россию скоте и лошадях. Сельхозтехнику за последний год угоняли дважды. В третий раз - почти по сценарию голливудских боевиков.

Правда, границу трактор так и не пересёк. В неумелых руках преступников он заглох недалеко от мехдвора. Технику нашли, сторожу оказали помощь в больнице, личности и гражданство грабителей пока устанавливаются.

В России преступники продали бы его за сумму в два, а то и в три раза меньшую. Но и в этом случае прибыль получили бы ощутимую. Пока же преступники на свободе, домашнюю живность на вольный выпас местные жители не отправляют. От греха подальше.

