На «Минскдреве» пожар охватил 200 кв. метров производственных площадей

Правда, дальше, чем на 200 кв. метров огонь уже не раскинулся: его заметил бдительный сторож с территории соседнего предприятия. В свою очередь, не пожалели средств пожарные.

Для тушения задействовали 24 единицы техники. В результате, обошлось без жертв. Производственный процесс также не был нарушен.

Александр Лопаник, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

По прибытию наших подразделений к месту вызова было установлено, что происходит горение лесоматериалов, древесной щепы на участке сортировки лесопильного цеха. В настоящее время отрабатываются две версии. Это занесённый источник зажигания неустановленным лицом и нарушение правил эксплуатации электросетей, электрооборудования.