На «Минскдреве» пожар охватил 200 кв. метров производственных площадей

Для тушения задействовали 24 единицы техники. В результате, обошлось без жертв. Производственный процесс также не был нарушен.
Александр Лопаник, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:
По прибытию наших подразделений к месту вызова было установлено, что происходит горение лесоматериалов, древесной щепы на участке сортировки лесопильного цеха. В настоящее время отрабатываются две версии. Это занесённый источник зажигания неустановленным лицом и нарушение правил эксплуатации электросетей, электрооборудования.