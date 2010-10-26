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На «Минскдреве» пожар охватил 200 кв. метров производственных площадей

26 октября 2010 17:42
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Правда, дальше, чем на 200 кв. метров огонь уже не раскинулся: его заметил бдительный сторож с территории соседнего предприятия. В свою очередь, не пожалели средств пожарные.

Для тушения задействовали 24 единицы техники. В результате, обошлось без жертв. Производственный процесс также не был нарушен.

Александр Лопаник, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:
По прибытию наших подразделений к месту вызова было установлено, что происходит горение лесоматериалов, древесной щепы на участке сортировки лесопильного цеха. В настоящее время отрабатываются две версии. Это занесённый источник зажигания неустановленным лицом и нарушение правил эксплуатации электросетей, электрооборудования.

# происшествия # Деревообрабатывающие предприятия Беларуси

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