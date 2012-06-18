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На «Институте культуры» 19-летний заплевал остановку, а потом избил двух женщин, сделавших ему замечание

18 июня 2012 13:48
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Новости Беларуси.  Учащийся одного из минских колледжей в субботу, 16 июня, в 17.00 стоял на посадочной платформе остановочного пункта «Институт культуры», видимо, собираясь домой, в Столбцы. Перед поездкой домой он выпил, а теперь, скучая на остановке - смачно ее заплевывал. Такое поведение не понравилось двум женщинам: 61-летней пенсионерке из Несвижа и 36-летней жительнице городского поселка Городея. Они сделали хаму замечание, после которого тот их избил.

Хулигана поместили в изолятор временного содержания, ему грозит  до шести лет тюрьмы.

В Беларуси молодые хулиганы часто избивают людей, которые пытаются окультурить их. Например, на днях 20-летний водитель избил 48-летнего мужчину за замечание о нарушении правил дорожного движения в Гродно. В мае этого года 20-летний работник автомойки и его 21-летний коллега  избили 30-летнего мужчину за замечание в их адрес: прохожий возмутился, увидев, как они маркером разрисовывали остановку. В апреле стоящий на остановке в Могилеве парень ударил ногой по боковому зеркалу заднего вида троллейбуса. Женщине-водителю троллейбуса, которая вышла и сделала наглецу замечание, попало рукой по голове. 

А в конце прошлого года в Гомеле семеро подростков (трое из них - 15-17-летние учащиеся одного из ПТУ) жестоко избили мужчину за то, что он сделал им замечание не плевать на пол в автобусе шелуху от семечек. Когда их поймали, подростки громко плакали, обещали так больше не делать.

 

# происшествия # Криминал # Хулиганство

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