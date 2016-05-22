На «Беларуськалии» минувшей ночью горел склад – фото очевидцев

Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие в Солигорске. Минувшей ночью на «Беларуськалии» горел склад гранулированного концентрата и перегрузочного узла с конвейером. Свидетелями пожара стали жители города. Они размещают в социальных сетях фото и видео. Как пишут местные издания, «зарево пожара в темноте ночи хорошо было видно даже из города».

Обошлось без жертв.

В результате пожара уничтожено здание склада, повреждено 80 метров конвейерной ленты, а также металлические конструкции здания перегрузочного узла. Пожар ликвидирован. Причину произошедшего предстоит установить.

Пресс-служба Минского областного управления МЧС:

22 мая 2016 года в 01 час 34 минуты в МЧС поступило сообщение о пожаре в складе №6 гранулированного концентрата и перегрузочного узла на промплощадке 1-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» в Солигорском р-не Минской области. В здании склада хранился гранулированный концентрат (минеральное удобрение, хлорид калия). На момент пожара в здании находились 2 работника, которые вышли самостоятельно (не пострадали). В 03 часа 36 минут пожар локализован, в 05 часов 15 минут ликвидирован.