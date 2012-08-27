Последствия урагана в Гомельской области: ущерб превышает 1,5 миллиарда рублей

Новости Беларуси. На Гомельщине вторые сутки продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Порывы шквалистого ветра обрушились на Гомельский и Добрушский район в ночь на 26 августа. Всего за 10 минут ветер нанёс ущерб на миллиарды рублей. Потери аграриев — кровля 5 молочно-товарных ферм, причём на одном из животноводческих комплексов погибли два быка.

Непростая ситуация и в частном секторе - без крыш остались свыше 230 жилых домов в 9 населённых пунктах.

Пострадавшая:

Поплыло все: обои опали, ламинат поднялся, кровати и матрасы все мокрые. Пришлось поднять всю мебель. Все в шоке. Ребёнок годовалый сейчас у соседей. Куда ребенка? Негде жить.

В первые часы после разгула стихии без электроснабжения оказались 8 населённых пунктов. 40 километров линий электропередач уже оперативно восстановлено. Сейчас специалисты трудятся на международной линии мощностью 110 киловольт, снабжающей западную часть Брянской области Российской Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сауцкий, главный инженер филиала Гомельские электросети РУП «Гомельэнерго»:

По предварительным подсчетам, ущерб превышает 1,5 миллиарда рублей. Основные электролинии уже восстановлены. На восстановление линии 110 киловольт уйдёт около трёх дней.

Руслан Габрилёв, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

В зону стихийного бедствия попали два района, в том числе областной центр Гомель и город Добруш. Пострадало 9 населённых пунктов, в том числе 8 остались без электроснабжения. Сейчас проводятся восстановительные работы. Электричество подано во все населенные пункты. Ведутся работы по восстановлению кровель, распиловке деревьев, очистке дорог.