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Больше 100 тонн сена сгорели в Минской области

28 августа 2012 14:39
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Новости Беларуси. Очередные потери подсчитывают сельхозпредприятия Минской области из-за возгораний соломы. За ночь 28 августа уничтожены огнем десятки тонн продукции в Борисовском и Слуцком районах.

В деревне Прошицы в Слуцком районе загорелась скирда сельхозпредприятия «Наша нива». Сгорело 100 тонн соломы, еще 200 тонн спасателям удалось спасти. В это же время в деревне Бытча Борисовского района полностью выгорело деревянное сенохранилища. Огнем уничтожено 24 тонны сена. Причины пожаров выясняются. Пострадавших в обоих случаях нет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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