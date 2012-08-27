Два ученика младших классов ограбили магазин под Гомелем на Br7 млн

Новости Беларуси. Третьеклассник и второклассница ограбили сельский магазин в Гомельской области. Девятилетний учащийся Заболотской средней школы и восьмилетняя учащаяся той же школы в ночь с 23 на 24 августа разбили оконное стекло и через проем в металлической решетке проникли в магазин в деревне Лясковичи. Дети вынесли товар и деньги в сумме почти на Br7 млн.



На следующий день после ограбления в милицию обратился председатель райпо. Сотрудники правоохранительных органов установили, что сигнализация по причине неисправности не сработала. Детей вскоре задержали и изъяли у них похищенное.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Однако очевидно, что возбуждаться уголовное дело не будет, поскольку подозреваемые не достигли возраста наступления уголовной ответственности. Согласно белорусскому законодательству уголовная ответственность наступает с 16 лет. А за совершение кражи и еще 20 видов преступлений уголовная ответственность предусмотрена с 14 лет.

Однако малолетних правонарушителей могут поставить на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.



Аналогичный случай произошёл неделю назад в России. Полицейские Тальменского района Алтайского края раскрыли кражу денег средств из магазина села Шадринцево. Продавец ненадолго покинула рабочее место для того, чтобы накормить домашний скот на своем подворье. Для того чтобы помещение проветривалось, продавец закрыла только одну дверь, с решетками. Когда женщина вернулась, обнаружила пропажу денег из кассы торгового предприятия. Замки на двери не были взломаны.

Как выяснилось, именно сквозь железные прутья решетки и проникли в магазин грабители. Ими оказались 14-летний мальчик и 12-летняя девочка, оба местные жители. Из торговой точки они унесли 30 тысяч рублей (около Br 7 860 млн) и несколько плиток шоколада. После задержания при себе у них осталось чуть более 25 тысяч рублей (около Br 6 550 млн), остальную сумму подростки потратили на приобретение сладостей и напитков в других магазинах района.

В отношении подростка может быть возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Девочка уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.