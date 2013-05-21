Мужчина, которому в обменнике на Ждановичах дали лишних 20 000 долларов, вернул их спустя 3 дня

Новости Беларуси. Вечером 21 мая 30-летний минчанин вернул в банк деньги, которые по ошибке выдала ему 18 мая кассир филиала банка, расположенного на ждановичском рынке.

Мужчина передал кассиру обменного пункта 2 300 долларов США для обмена на белорусские рубли. Кассир вместо положенной суммы выдала клиенту денежные средства в белорусских рублях, эквивалентные 23 тысячам долларов США. Мужчина забрал деньги и удалился. Недостача обнаружилась только спустя несколько часов. Вернувший 21 мая деньги клиент рассказал милиционерам, что в этот день он сам себя узнал на видео, которые было растиражировано в Интернете, к тому же ему позвонили много знакомых. После этого он решил связаться со службой безопасности банка и вернуть деньги. Поскольку мужчина вернул деньги добровольно, ему не грозит какая-либо ответственность.

Больше всего рада такому развитию событий кассир банка, ведь кассиру пришлось бы из своего кармана вернуть 20 тысяч 700 долларов.

Меньше двух месяцев назад в Минске уже был похожий случай. Тогда клиент пункта обмена валют менял 600 евро, а кассир по ошибке выдала ему сумму, равную 6 тысячам евро. Через несколько дней мужчина пришел в милицию и вернул лишние деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Сачек, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

В настоящее время сегодня с утра кассир банка, который писал заявление с просьбой помочь разыскать этого человека, которому она передала ошибочно большую сумму денег, написала встречное заявление, для того чтобы инцидент был исчерпан. Демонстрация видео в СМИ принесла огромный эффект. Нам позвонило множество людей, которые узнали этого человека. Как рассказали сотрудники банка, все сочувствовали кассиру и вообще этой ситуации, в которую она попала.