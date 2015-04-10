Молния пробила дыру в самолете, летевшем из Исландии в США
Новости Исландии. Разряд молнии пробил дыру в носовом обтекателе самолета, выполнявшего рейс из города Рейкьявик (столица Исландии) в американский Денвер.
Представитель авиакомпании Icelandair заявил, что решение пилота продолжать полет оправдано, поскольку проверка технических систем самолета после попадания молнии неисправностей не выявила.
Системы Boeing не вышли из строя. Уже после посадки выяснилось, что в месте удара молнии образовалась пробоина.
Со слов пассажиров, экипаж сразу же объявил по громкой связи, что в самолет ударила молния, однако заверил, что на безопасности полета это не скажется.
Домой после месячного тура по Европе этим рейсом возвращался музыкант группы The Bunny Gang. Произошедшее в небе он описал лаконично: «было очень страшно».
Натан Максвелл, музыкант группы The Bunny Gang (в комментарии The Denver Post):
Был громкий хлопок, очень громкий, и яркий свет. Было очень страшно.
После посадки в аэропорту Денвера лайнер «Хердюбрейд» (в Исландии принято называть самолеты по именам многочисленных вулканов страны) отправили на ремонт.
Подобные инциденты, по словам специалистов, случаются нечасто, поскольку обшивка современных лайнеров рассчитана на то, чтобы выдерживать удар молнии.