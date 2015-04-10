Молния пробила дыру в самолете, летевшем из Исландии в США

Новости Исландии. Разряд молнии пробил дыру в носовом обтекателе самолета, выполнявшего рейс из города Рейкьявик (столица Исландии) в американский Денвер.



Представитель авиакомпании Icelandair заявил, что решение пилота продолжать полет оправдано, поскольку проверка технических систем самолета после попадания молнии неисправностей не выявила.

Системы Boeing не вышли из строя. Уже после посадки выяснилось, что в месте удара молнии образовалась пробоина.