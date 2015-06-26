Могилев: в новостройке затопило целый подъезд — уничтожены стройматериалы, залита проводка

Новости Беларуси. Многоэтажный потоп. Пробный запуск горячего водоснабжения в могилевском доме закончился настоящим потопом. Долгожданные квадратные метры промокли насквозь. Весь ремонт в квартирах пошел насмарку, уничтожены и стройматериалы.

Двушка Вячеслава Мицкевича сейчас больше напоминает катакомбы, а не жилую квартиру. Подготовленные под поклейку стены и стяжка пола уже промокли насквозь. А с потолка продолжает течь вода.

Ирина Недобоева, СТВ:

Потоп в этой многоэтажке начался еще вчера. По словам жильцов, вода текла сплошным потоком, заливая этаж за этажом. К вечеру наводнение стихло и, казалось бы, беда минула. Но не тут-то было — утром пришла новая волна.

Кроме затопленных стен, пола и потолка в соседней квартире вода уничтожила все стройматериалы. Стихийный потоп залил всю проводку, сетует Александр Зайцев. Нет электричества, да и включать электроинструменты сейчас небезопасно для жизни.

Эту многоэтажку сдали в конце 2014 года. В большинстве квартир идет ремонт. Кое-где уже успели заселиться. Никто и не ожидал, что долгожданная весть о подаче горячего водоснабжения обернётся бедой. Вода залила все 10 этажей первого подъезда.

Владимир Прокопенко, главный инженер Могилевского домостроительного комбината:

Сейчас мы выясняем это была причина некачественного материала или недосмотр при проведение монтажных работ. Причиной данного инцидента явилась разгерметизация системы циркуляции горячего водоснабжения. Проблема устранена, мы будем работать с каждым жильцом индивидуально по компенсации и устранению последствий залития.

Специалисты сейчас продолжают поквартирный обход. Возместит убытки, а они немалые, генподрядчик.

Андрей Шулейко, главный инженер ЖРЭУ Ленинского района Могилева:

Акты по квартирам, которые были залиты, составлены. Домостроительный комбинат принял на себя эту вину. Людям будет возмещено все в полном объеме затрат.

По словам генподрядчика, поврежденный участок трубопровода уже заменили. Устранили и проблемы с циркуляцией горячего водоснабжения. Но жильцам такие новости не внушают особого доверия. Ведь за последние сутки ситуация с подтоплением повторилась дважды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.