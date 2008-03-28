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Мини-завод по производству самогона обнаружен в лесу в Брестской области

28 марта 2008 18:22
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Спецоборудование и более 3 тонн браги уничтожили сотрудники милиции и госинспекции. Хозяин завода суррогатного алкоголя задержан на месте.

За созданием этого предприятия спецслужбы следили несколько месяцев. Итог операции: и завод ликвидирован, и изготовитель задержан с поличным. Свою причастность к нелегальному "бизнесу" 36-летний лесник отрицать не стал.

Кроме незаконного производства алкогольного напитка сомнительного качества, инспекторы зафиксировали еще и нарушения природоохранного законодательства. Незаконная вырубка леса, загрязнение территории, почв, разведение костров. За все это самогонному магнату грозит штраф от 30 до 100 базовых величин.

Совместные рейды сотрудников милиции и госинспекции приносят свои плоды. Только за прошлый год в Кобринской зоне ликвидировано более 30 подобных мини-заводов, уничтожено 25 тонн браги.
# происшествия # Самогон

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