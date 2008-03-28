Мини-завод по производству самогона обнаружен в лесу в Брестской области

Спецоборудование и более 3 тонн браги уничтожили сотрудники милиции и госинспекции. Хозяин завода суррогатного алкоголя задержан на месте.



За созданием этого предприятия спецслужбы следили несколько месяцев. Итог операции: и завод ликвидирован, и изготовитель задержан с поличным. Свою причастность к нелегальному "бизнесу" 36-летний лесник отрицать не стал.



Кроме незаконного производства алкогольного напитка сомнительного качества, инспекторы зафиксировали еще и нарушения природоохранного законодательства. Незаконная вырубка леса, загрязнение территории, почв, разведение костров. За все это самогонному магнату грозит штраф от 30 до 100 базовых величин.



Совместные рейды сотрудников милиции и госинспекции приносят свои плоды. Только за прошлый год в Кобринской зоне ликвидировано более 30 подобных мини-заводов, уничтожено 25 тонн браги.