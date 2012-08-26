Медведь насмерть загрыз посетителя национального заповедника в США

Новости США. Трагедия произошла в национальном парке Денали на Аляске (северо-западная окраина Северной Америки). Туристический маршрут пролегал вдоль реки Токлат, находящейся на территории национального парка. Увидев медведя гризли, турист решил сфотографировать его и приблизился к животному слишком близко – на расстоянии меньше 45 метров.

Судя по фотоснимкам, найденным в фотоаппарате туриста, поначалу медведь не проявлял агрессии. Около десяти минут турист беспрепятственно фотографировал гризли, прежде чем медведь напал не него. От полученных травм фотограф скончался.

О нападении стало известно после того, как другая группа туристы наткнулись на брошенный рюкзак и окровавленные обрывки одежды. Сотрудники парка облетели место происшествия на вертолете и обнаружили предполагаемого убийцу – самца гризли, сторожившего останки туриста.

Медведя пристрелили. Его тело вскроют, чтобы удостовериться, что именно он загрыз туриста.

Прежде чем посетить национальный парк все туристы проходят инструктаж. Экскурсоводы не рекомендуют подходить к животным на расстояние менее 400 метров. В присутствии медведей не нужно делать резких движений, кричать или пытаться убежать. Если гризли пытается подойти ближе, туристам рекомендуют медленно отходить назад.

Представители национального парка Аляски утверждают, что это первый случай со смертельным исходом с участием гризли за всю историю существования биосферного заповедника. К слову, Денали внесён в список топ-100 лучших национальных парков мира, в год он принимает более миллиона посетителей.

Экскурсоводы отмечают: медведи не всегда адекватно реагируют на надоедливых фотографов. Трагедия произошла в августе нынешнего года в российском Благовещенске: гималайский медведь из частного зверинца напал на 13-летнюю девочку, которая подошла слишком близко к клетке. По словам помощника руководителя регионального Следственного комитета, хищник когтями вцепился в голову ребенка и содрал часть кожи.

Алексей Лубинский, старший помощник руководителя регионального Следственного комитета города Благовещенска:

Девочка пришла одна и начала фотографировать животное. По предварительной информации, работник промышленной базы, где содержится медведь, предупредил ребенка, чтобы она не подходила близко и не перелазила за ограждение. В какой-то момент ребенок все же перебрался через ограждение и медведь схватил ее лапой.

По словам специалистов, агрессия этих хищников связана с выходом из спячки и голодом.