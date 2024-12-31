Кто такой настоящий белорус – ответил Александр Осенко

Новый год – время подводить итоги. Какими знаковыми проектами запомнился уходящий 2024 год для телеканала СТВ и телеканала «РТР-Беларусь»? Узнаем из первых уст. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Александрович Осенко.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Александр Александрович, каким 2024 год был лично для вас?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Очень яркий и очень насыщенный многочисленными событиями. Если говорить про творчество, то, конечно, в первую очередь я вышел в кадр. Это «Рецепт настоящего белоруса». Проект залетел в аудиторию. Я за этот проект благодарен всей той команде, которая работает над этим проектом.