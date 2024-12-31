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Кто такой настоящий белорус – ответил Александр Осенко

31 декабря 2024 09:21
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Новый год – время подводить итоги. Какими знаковыми проектами запомнился уходящий 2024 год для телеканала СТВ и телеканала «РТР-Беларусь»? Узнаем из первых уст.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Александрович Осенко.

Кто такой настоящий белорус – ответил Александр Осенко-2

Ольга Бурлакова, ведущая:
Александр Александрович, каким 2024 год был лично для вас?

Кто такой настоящий белорус – ответил Александр Осенко-4

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Очень яркий и очень насыщенный многочисленными событиями. Если говорить про творчество, то, конечно, в первую очередь я вышел в кадр. Это «Рецепт настоящего белоруса». Проект залетел в аудиторию. Я за этот проект благодарен всей той команде, которая работает над этим проектом.

Кто такой настоящий белорус – ответил Александр Осенко-6

Александр Меженный, ведущий:
Рецепты настоящего белоруса. Настоящий белорус – это кто?

Александр Осенко:
Настоящий белорус, прежде всего, в моем понимании, это патриот своей Родины. Он может быть уроженцем многих стран нашего бывшего Советского Союза, но это человек, который живет и работает в Беларуси и во имя нашей страны, во имя нашей синеокой Беларуси.

Подробности в видео.

# Александр Осенко

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