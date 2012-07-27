Лесные пожары в России: в Томской и Красноярской областях – режим ЧС, за сутки сгорают тысячи га

Новости России. В Томской области и Красноярском крае России объявлен режим ЧС из-за пожаров. За сутки сгорают тысячи гектаров лесных угодий. На борьбу со стихией брошены все силы, на помощь летит тяжелая авиация МЧС. Но пока пламя не удается остановить.

Из-за дымовой завесы в Томске видимость иногда не превышает нескольких метров. Местные власти советуют горожанам как можно меньше находиться на воздухе. В томском аэропорту отменены или задержаны десятки рейсов. Пассажиры вынуждены соглашаться на вылет из Новосибирска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.