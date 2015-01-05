Конкурс селфи с убитыми животными вызвал волну критики в соцсетях

Новости США. Интернет-скандал спровоцировала 19-летняя Кендалл Джонс, жительница Техаса. На своей странице в Facebook девушка объявила конкурс фото с охотничьими трофеями.



Мужчинам и женщинам, если, конечно, такие найдутся, она предложила проверить, на что они способны.

Основное условие конкурса: разместить фотографию, на которой будет изображен охотник и убитое животное.

В социальной сети нашлись те, кто поддержал затею юной американки. Впрочем, их оказалось немного. Девушку захлестнула волна критики и осуждения. Защитники животных назвали Кендал бесчеловечной и кровожадной. История даже стала поводом для обсуждения на американском телевидении.

Сама Кендалл уверена, что причина массового недовольства пользователей соцсетей вовсе не в том, что она фотографируется с убитыми животными, а в том, что им просто не нравится, что девушка может легко составить конкуренцию охотникам со стажем...

В описании к одной из фотографий девушка призналась: она охотится с 14 лет и считает это занятие ни чем иным, как спортом. Кроме того, девушка убеждена: те, кто ее ругают, просто завидуют.

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