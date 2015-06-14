Известная модель из Екатеринбурга и помощник прокурора утонули, катаясь на катере в городском пруду Ижевска

Новости России. Обстоятельства гибели трех человек на городском пруду в Ижевске выясняет Следственный комитет Удмуртии. Трагедия произошла в ночь на 13 июня. Известно, что частный катер перевернулся, столкнувшись с пирсом. По неподтвержденной информации, в момент трагедии у штурвала находилась 28-летняя модель из Екатеринбурга Александра Галиахметова.

В управлении МЧС по Удмуртии информируют, что на борту находились пять человек, все они были в нетрезвом состоянии. В результате погибли трое – двое мужчин и одна женщина. Еще два пассажира получили травмы.