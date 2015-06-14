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Известная модель из Екатеринбурга и помощник прокурора утонули, катаясь на катере в городском пруду Ижевска

14 июня 2015 15:10
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Новости России. Обстоятельства гибели трех человек на городском пруду в Ижевске выясняет Следственный комитет Удмуртии. Трагедия произошла в ночь на 13 июня.

Известно, что частный катер перевернулся, столкнувшись с пирсом. По неподтвержденной информации, в момент трагедии у штурвала находилась 28-летняя модель из Екатеринбурга Александра Галиахметова.

Известная модель из Екатеринбурга и помощник прокурора утонули, катаясь на катере в городском пруду Ижевска -1

В управлении МЧС по Удмуртии информируют, что на борту находились пять человек, все они были в нетрезвом состоянии. В результате погибли трое – двое мужчин и одна женщина. Еще два пассажира получили травмы.

Известная модель из Екатеринбурга и помощник прокурора утонули, катаясь на катере в городском пруду Ижевска -4


Одно из последних фото, опубликованных на странице Александры в Instagram

Как сообщает LifeNews, личность одного из погибших мужчин уже удалось установить. Это помощник прокурора Устиновского района Ижевска 27-летний Михаил Хлыбов.

О подробностях случившегося  на своей странице в Facebook рассказала подруга погибшей модели.

# происшествия # Кораблекрушения # Фотофакт

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