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Из-за укуса паука англичанка лишилась пальца на руке

30 сентября 2014 14:08
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Новости Великобритании. Андреа Уоллес гуляла в парке графства Дархем, когда на нее свалилась огромная ложная черная вдова - самый ядовитый паук, обитающий в Великобритании.

Паук укусил женщину за указательный палец.

Андреа Уоллес:
Боль была такой сильной, какой я никогда не чувствовала раньше в жизни. К тому времени, когда я добралась до больницы, мой палец сильно распух и был черным от гноя. Врачи сказала мне, что если бы я приехала хотя бы на два часа позже, я бы умерла. Было страшно. Как будто фильм ужасов.

В больнице мать 4 детей провела 10 недель.

Ложная вдова с укусом занесла инфекцию в ранку, у женщины развился некротический фасциит. В Королевском госпитале в Сандерленде хирурги старались изо всех сил, чтобы яд не распространился по всему телу женщины, сообщает BBC.

Медики пытались сохранить палец, но его все же пришлось ампутировать.

На самом деле, Андреа просто не повезло.

Реакции на укусы ложных черных вдов очень редки.

В Великобритании не зафиксировано ни одной смерти от укуса этого вида пауков, а последствия можно сравнить с вредом от осы или пчелы.

К слову, в Беларуси осы нападают на людей довольно часто. Только в августе 2014 года эти насекомые атаковали 4 детских сада Минска, раньше детский сад в Гомеле и целую многоэтажку в Бресте. Смотрите видео.

Осиный укус может стать даже смертельным – в отличие от пчел они жалят несколько раз подряд.

# происшествия # Насекомые # Фотофакт # Андреа Уоллес

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