Из-за сообщения о заложенной бомбе из храма Христа Спасителя было эвакуировано около 100 человек

В Москве - траур по погибшим во вчерашних терактах в метро. В российской столице приспущены флаги, отменены все развлекательные мероприятия.

В храме Христа Спасителя по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошла панихида. И, как стало известно, из Храма эвакуированы около 100 человек. На пульт московской милиции поступил анонимный звонок о якобы заложенной в здании бомбе. К Храму тут же выехали кинологи. Как выяснилось, сообщение оказалось ложным. К слову это не первый звонок телефонных террористов за последние сутки.

Накануне утром с разницей в 40 минут в московской подземке прогремели два взрыва — сначала на станции «Лубянка», а затем на «Парке культуры». Жертвами теракта по последним данным стали уже 39 человек, более 70 раненых находятся в больницах Москвы. В связи со вчерашней трагедией во всех российских регионах усилены меры безопасности. По факту московских взрывов возбуждено уголовное дело по статье «терроризм».

Тем временем в верхней палате российского парламента — Совете Федерации — предлагают ввести смертную казнь для террористов. Комитет по правовым и судебным вопросам намерен внести поправки в уголовное законодательство в кратчайшие сроки и уже на этой неделе направить их в Правительство и Верховный суд для заключения.

К этому вопросу российские парламентарии обращаются не впервые. Так, Председатель Госдумы Борис Грызлов неделю назад на встрече с европейскими депутатами заявил, что Россия воздерживается от ратификации шестого протокола об отмене смертной казни. В настоящее время в России действует мораторий на этот вид наказания.