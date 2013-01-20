Из-за снегопадов в Париже отменено около 40% авиарейсов, в Лондоне – каждый пятый

Сильные снегопады парализовали воздушные гавани Старого Света. Из-за разгула стихии в парижских аэропортах отменено около 40% рейсов. В залах ожидания уже несколько тысяч человек.

Подобная ситуация и в воздушных гаванях Лондона. Из-за непогоды крупнейший аэропорт Европы «Хитроу» 20 января отменяет каждый пятый рейс.

Всего за минувшие два дня из-за сложных погодных условий в «Хитроу» были отменены более 500 авиарейсов. Множество вылетов было задержано, а некоторым пассажирам пришлось провести в залах ожидания аэропорта до семи часов.

Национальный аэропорт «Минск» пока не вносит корректировок в электронное табло и ожидает прибытие вечерних рейсов из Парижа и Лондона по расписанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.