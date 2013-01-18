Из-за непогоды в Великобритании 10 тысяч домов остались без электричества

Новости Великобритании. Замерло в ожидании летной погоды небо над Британией. Аэропорт Хитроу отменил уже более 70 авиарейсов, один из них в Москву. Последствия сильного снегопада ощущаются почти на всей территории королевства. Многие автомобильные дороги занесены.

Жителям советуют не пользоваться личным транспортом. Проблемы и в железнодорожном сообщении. Отменяются как внутренние, так и международные рейсы. На юге Уэльса непогода оставила без электричества около 10 тысяч домов. Отменены занятия более чем в двух тысячах школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.