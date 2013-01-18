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Из-за наводнения в Индонезии погибли около 20 человек, 120 тысяч лишены крова

18 января 2013 08:09
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Новости Индонезии. Сильнейшее наводнение в индонезийской столице и прилегающих районах унесло жизни около 20 человек. Более 120 тысяч лишились крова. Дожди в регионе не прекращаются уже несколько суток.

За одну только минувшую ночь на Джакарту выпало 100 миллиметров осадков. В пик наводнения слоем воды высотой до трех метров было покрыто свыше половины городских районов. Большинство предприятий и школ Джакарты закрыто. В ряде районов для предотвращения новых коротких замыканий отключено электричество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Наводнение

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