Из-за наводнения в Индонезии погибли около 20 человек, 120 тысяч лишены крова

Новости Индонезии. Сильнейшее наводнение в индонезийской столице и прилегающих районах унесло жизни около 20 человек. Более 120 тысяч лишились крова. Дожди в регионе не прекращаются уже несколько суток.

За одну только минувшую ночь на Джакарту выпало 100 миллиметров осадков. В пик наводнения слоем воды высотой до трех метров было покрыто свыше половины городских районов. Большинство предприятий и школ Джакарты закрыто. В ряде районов для предотвращения новых коротких замыканий отключено электричество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.