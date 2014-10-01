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Из-за короткого замыкания на подстанции Советский район Минска утро 1 октября встретил без света

01 октября 2014 17:39
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Новости Беларуси. 1 октября утром жители Советского района остались без электричества. Из-за короткого замыкания на подстанции «Зеленый луг» свет пропал в районе улиц Гамарника, Карбышева, Кольцова, Мирошниченко, Тикоцкого, Широкой и Логойского тракта.

Инцидент усложнил и без того напряженный утренний час пик: не работали светофоры, остановились троллейбусы и трамваи.

Тем не менее уже в начале десятого электроснабжение было восстановлено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Матылицкий, исполняющий обязанности главного инженера РУП «Минскэнерго»:
Сразу были приняты оперативные меры по восстановлению электроснабжения потребителей. В 8.03 было восстановлено электроснабжение потребителей подстанции «Московская» от резервного источника и в 9.06 от резервного источника было восстановлено электроснабжение потребителей подстанции «Зеленый луг».

# происшествия # Электроснабжение # Юрий Матылицкий

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